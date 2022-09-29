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أكد استمرار تطوير المنظومة التعليمية

البنيان يباشر مهام عمله ويلتقي قيادات التعليم

2022-09-29 الساعة 12:20
البنيان يباشر مهام عمله ويلتقي قيادات التعليم
المواطن - الرياض

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باشر وزير التعليم، يوسف البنيان، اليوم الأربعاء، مهام عمله وزيرًا للتعليم، والتقى بقيادات الوزارة؛ وذلك عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرًا للتعليم.

لقاء بقيادات الوزارة:

والتقى وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان اليوم في مقر الوزارة بالرياض قيادات الوزارة في التعليم العام والجامعي، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيرًا للتعليم. وأكد في مستهل اللقاء على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة باستمرار تطوير منظومة التعليم العام والجامعي والتقني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومتطلبات التنمية؛ منوّهًا بما يحظى به التعليم في المجالات كافة من دعم لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظهما الله). البنيان يباشر مهام عمله ويلتقي قيادات التعليم - المواطن

بذل المزيد من الجهود:

وحث البنيان على بذل المزيد من الجهود لرفع كفاءة منظومة التعليم، بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات التعليمية، معربًا عن شكره لمعالي د. حمد بن محمد آل الشيخ على ما قدمه من جهود لتطوير رحلة التعليم. حضر اللقاء نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د. محمد السديري، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد، ومساعد وزير التعليم د. سعد آل فهيد إلى جانب وكلاء الوزارة في قطاع التعليم الجامعي وعدد من منسوبي الوزارة.​ البنيان يباشر مهام عمله ويلتقي قيادات التعليم - المواطن البنيان يباشر مهام عمله ويلتقي قيادات التعليم - المواطن
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