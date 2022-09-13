كشف مدير البيئة البرية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أحمد البوق، عن إطلاق أكثر من 1200 كائن فطري خلال موسم الشتاء الماضي.

فيديو | مدير البيئة البرية في "الحياة الفطرية" أحمد البوق: ما نصادره من المخالفين نعيد إطلاقه في البيئة من جديد.. وخلال المدة الماضية أطلقنا أكثر من 1200 كائن فطري#الراصد pic.twitter.com/xddPMktpOq — الراصد (@alraasd) September 12, 2022

إعادة تأهيل الحيوانات

وقال البوق خلال استضافته ببرنامج الراصد على قناة “الإخبارية”، إن المركز ليس معتمدًا في عمليات الإطلاق على الأنواع المهددة بالانقراض التي يتم إكثارها في مراكز الإكثار، ولكن أيضًا لديهم مركز للإيواء يستقبل الكائنات الفطرية المحلية وغير المحلية لإعادة تأهيلها وإطلاقها مرة أخرى في البيئة.

وأوضح أن ما يصادره المركز من الحيوانات المتواجدة مع المخالفين مثل “النسور أو القطط على سبيل المثال”، يتم إيواؤها في هذا المركز، وإعادة تأهيلها وإطلاقها من جديد في بيئتها الطبيعية.

تسلم حيوان الوشق البري

وفي سياق آخر، تسلم فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أمس الاثنين، حيوان الوشق البري الذي عثر عليه المواطن حمود الحربي جنوب محافظة حفر الباطن.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية حماية البيئة بحفر الباطن الأستاذ عبدالله بن بَصِيص الشكر للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ممثلة بمدير مركز الإيواء محمد أبو طالب على تكبدهم عناء السفر لاستلام الحيوان البري.