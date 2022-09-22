اكتست منطقة بوليفارد الرياض باللون الأخضر، احتفاءً باليوم الوطني للمملكة الـ92، الذي يحل غدًا الجمعة الموافق 23 سببتمبر.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، الأطفال الصغار الذين يرتدون ملابس عليها شعار اليوم الوطني “هي لنا دار” ويضعون علم المملكة على أكتافهم، للاحتفال باليوم الوطني، فضلًا عن الفعاليات المقامة الأخرى في البوليفارد.

عروض متنوعة

وتحتفل المملكة باليوم الوطني الـ 92، بإطلاق فعاليات متنوعة وعروض ضخمة.

وجاء شعار اليوم الوطني لعام 1444هـ تحت عنوان”هي لنا دار”، ليعكس الهوية السعودية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.

وأطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، برنامج فعاليات وأنشطة اليوم الوطني تحت شعار «هي لنا دار»، وهو الأضخم في تاريخ الاحتفالات الوطنية، وتستمر فعالياته على مدى 9 أيام في مختلف مناطق المملكة حتى 26 سبتمبر الجاري.