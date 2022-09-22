قدم مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جاك سوليفان، الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحكومة المملكة، على وساطته في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وكتب سوليفان في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر: نشكر ولي العهد وحكومة المملكة العربية السعودية، على تسهيلهما هذه الصفقة.

كما أكد في تغريدته أن أمريكا ترحب بعملية تبادل الأسرى بين طرفي النزاع.

وقد وثقت مجموعة من الصور إطلاق سراح 10 أسرى من مواطني 5 دول بوساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووصولهم إلى الرياض، في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية، في وقت سابق،نجاح وساطة ولي العهد بالإفراج عن 10 أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا، انطلاقًا من اهتمامات الأمير محمد بن سلمان واستمرارًا لجهود سموه في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية– الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة لسموه مع الدول ذات العلاقة.

وقد قامت الجهات المعنية في المملكة باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

إطلاق سراح الأسرى:

بدورها، أعربت وزارة الخارجية عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لكلٍّ من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة أوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها سمو ولي العهد– حفظه الله– للإفراج عن الأسرى.