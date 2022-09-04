أكدت التأمينات الاجتماعية أن بيانات المشتركين غير السعوديين ترد إليها من الموارد البشرية، داعية الراغبين في التسجيل لديها بالتسجيل لدى الموارد البشرية وتحديث البيانات أولًا بأول.

إضافة مقيم إلى التأمينات

جاء ذلك في معرض رد التأمينات على سؤال أحد الوافدين قال فيه: “هل إذا تم إضافة مقيم إلى التأمينات سوف يتم إضافته إلى أبشر مباشرة؟ خاصة أن العامل كانت تأشيرة العودة منتهية وتم إسقاطه من التأمينات سابقًا”.

وردت التأمينات بالقول: بيانات تسجيل المشتركين غير السعوديين ترد آليًا للمؤسسة من خلال وزارة الموارد البشرية لذا نأمل تحديث بياناتهم لدى الوزارة ومتابعة ” الصندوق الوارد” ثم إكمال بياناتهم من خلال الدخول على حساب المنشأة الأون لاين بموقع المؤسسة بصلاحية مشرف التسجيل والاشتراكات”.

الموارد البشرية تحث على تحديث البيانات

وفي وقت سابق أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن انتهاء تأشيرة الخروج والعودة لأحد العاملين دون تمديدها بعد خروجه من العمل، تسقط بياناته لدى الوزارة.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “في حال انتهاء تأشيرة الخروج والعودة، ولم يتم تمديدها، يتم تغيير حالة العامل إلى خرج ولم يعد لدى الجوازات، ليتم إسقاط بيانات العامل نهائيًّا لدى وزارة الموارد البشرية وتكون الحالة (متغيب عن العمل)”.