يكفل نظام التأمينات الاجتماعية حماية تأمينية واسعة للمشترك، والمستفيدين من أفراد عائلته.

واستعرضت التأمينات نسب الاشتراك المستحقة وفق النظام، وذلك عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء.

نسب الاشتراك:

وأوضحت التأمينات أن نسب الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة 18% يطبق على السعوديين، أما فرع الأخطار المهنية فهو 2% ويطبق على السعوديين وغير السعوديين، وبالنسبة إلى نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، فهو 1.5% ويطبق على السعوديين.

أما النسبة التي يدفعها صاحب العمل والمشترك فهي في المعاشات يدفع صاحب العمل نسبة 9% والمشترك 9%، أما الأخطار المهنية فيدفع صاحب العمل 2% ولا يدفع المشترك، وفي ساند يدفع صاحب العمل 0.75% ويدفع المشترك 0.75%.

عناصر الأجر:

وبالنسبة إلى عناصر الأجر التي يحسم منها الاشتراك فهي الأجر الأساسي شاملًا العمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات وبدل السكن.