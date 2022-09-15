أعلنت وزارة التجارة أنه يمكن للمنشآت التجارية الآن إصدار تراخيص تخفيضات اليوم الوطني إلكترونيًا دون فقدان أيام من رصيد التخفيضات السنوي.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن فترة الموسم من 17 سبتمبر 2022 إلى 30 سبتمبر 2022، عبر: http://sales.mc.gov.sa

وتشمل مميزات نظام التخفيضات الإلكتروني

– قبول طلبات تراخيص التخفيضات وطلبات العروض الترويجية فورًا وبكل سهولة

– السماح بتمديد ترخيص التخفيضات لمرة واحدة

– إمكانية تقديم الطلبات من أي مكان إلكترونيًا

– إصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية باستخدام السجل التجاري أو الوكالة التجارية أو العلامة التجارية

– إمكانية إصدار الترخيص لجميع المحلات التجارية على مستوى مناطق المملكة

– رفع ثقة المستهلكين في التخفيضات الخاصة بمتجرك عند وضع أيقونة التخفيضات