التجارة تستدعي 1004 فورد F-150

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لسلامتكم ..— وزارة التجارة (@MCgovSA) September 27, 2022
نعلن عن #استدعاء 1,004 مركبات
🚘 فورد "F-150"
🗓 2020 – 2021
🔻 لخلل في نظام الفرامل الخاص في التحكم بمقطورة السحب قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب أثناء القيادة مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.
#سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 pic.twitter.com/8V22WCFjOU