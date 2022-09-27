التجارة تستدعي 1004 فورد F-150

سبب الاستدعاء وأوضحت التجارة في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، أن السبب وجود خلل في نظام الفرامل الخاص بالتحكم في مقطورة السحب قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب أثناء القيادة مما يزيد من احتمالية وقوع حادث. شمول المركبة وأشارت إلى أنه يمكن التحقق من شمول المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا. الإجراء وكانت وزارة التجارة أعلنت أمس أيضًا، استدعاء 142 مركبة من نوع مرسيدس “Vito / eVito” موديل 2020، موضحة أن سبب الاستدعاء هو وجود خلل في الكاميرا الخلفية قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.