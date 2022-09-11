أعلنت وزارة التجارة استدعاءها لـ 1177 ثلاجة ومجمد “هايسنس” لعام 2020، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية بالمملكة لكفاءة الطاقة.

تفاصيل الاستدعاء

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي: “لسلامتكم .. نعلن عن استدعاء 1177 ثلاجة ومجمد “هايسنس” عام 2020.

سبب الاستدعاء

وأشارت وزارة التجارة، إلى أن سبب استدعاء هذه الثلاجات يرجع لعدم مطابقتها المواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت الوزارة المواطنين للتحقق من شمول الرقم التسلسلي للغسالة من خلال http://recalls.sa أو التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الثلاجة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.