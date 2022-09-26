التجارة تستدعي 142 مركبة مرسيدس

شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية واس تحصد 3 جوائز تميز قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 راشفورد مرشح لجائزة لاعب الشهر بداية قوية لمدربي الكبار في دوري روشن خالد بن سلمان: وساطة ولي العهد تؤكد تبنيه المبادرات الإنسانية
لسلامتكم ..— وزارة التجارة (@MCgovSA) September 26, 2022
نعلن عن #استدعاء 142 مركبة
🚘 مرسيدس "Vito / eVito"
🗓 2020
🔻 لخلل في الكاميرا الخلفية قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
#سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2qGsH 🔗 pic.twitter.com/S5DgN7VGzr