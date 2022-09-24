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حصاد اليوم
وظائف
للرجال والنساء بعدة تخصصات

التجارة تعلن تمديد التقديم على 58 وظيفة

2022-09-24 الساعة 11:20
التجارة تعلن تمديد التقديم على 58 وظيفة
المواطن - الرياض

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أعلنت وزارة التجارة عن تمديد التقديم على الوظائف الإدارية (58 وظيفة) للخريجين الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الإدارية عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة عن استمرار تلقي طلبات المتقدمين حتى الساعة 12م من يوم الأربعاء 3 ربيع الأول 1444،  وذلك من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني “جدارة+” على الرابط التالي: (https://masar.gov.sa​)
ويبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (58) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) وهي موزعة على النحو التالي:
المرتبة عدد الوظائف​
​السادسة ​42
​الخامسة ​2
​الثامنة ​8
​السابعة ​6
​المجموع 58​​

أولًا: مواعيد التقديم:

يبدأ التقديم الساعة 12:00 ص يوم الثلاثاء الموافق 24/ 2/ 1444، وينتهي الساعة 12:00 م يوم الأربعاء الموافق 2/ 3/ 1444، وذلك عبر منظومة التوظيف “جدارة +”.​

ثانيًا: آلية التقديم:

  1. الدخول على منظومة التوظيف “جدارة + ” (https://masar.gov.sa)
  2. التأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.
  3. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
  4. يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

ثالثًا: الفئات المستهدفة:

  1. ​سيتم ترشيح الأعلى معدل وذلك للمعدلات (50 %)​ فما أعلى وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث بالتخرج.
  2. سيتم ترشيح الأعلى نقاط المكتسبة من المقابلة الشخصية وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث بالتخرج.
  3. الوظائف المعلن عنها يتطلب اختبار القدرة المعرفية.
  4. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
  5. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.
  6. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
  7. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

رابعًا: إيضاحات عــامــة:

  1. وفرت منظومة التوظيف “جدارة+” (https://masar.gov.sa​) في موقعها عند التعامل مع نموذج التقديم تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعًا، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتفادي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.
  2. البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ــة) على نظام جدارة مسؤوليتها على (المتقدم/ــة) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياسًا بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.
  3. ستقوم (وزارة التجارة) بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.
التجارة تعلن تمديد التقديم على 58 وظيفة - المواطن
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