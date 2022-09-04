أعادت وزارة التجارة تأكيدها على حق المستهلك عند شراء سيارة جديدة، وذلك لضمان الحماية من أي محاولات احتيال.

وقالت الوزارة في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، إن هناك 5 أمور تعد من حقوق المستهلك عند شراء سيارة جديدة.

حقوق المستهلك عند شراء سيارة

وأوضحت أن الأمور هي أن يكون السعر على السلعة شاملًا للقيمة المضافة (السعر النهائي)، وجود بطاقة اقتصاد الوقود على السيارات المصنعة من 2015 وما بعدها، فضلًا عن توفير كتيبات ضمان المنتج والتعليمات الفنية تكون مكتوبة باللغة العربية وصياغة واضحة ومفهومة.

كما تضمنت ضرورة الإفصاح بوضوح على النافذة الجانبية للمركبة ومن أجزاء المركبة الإضافية (الإكسسوارات) المصنعة من غير المنتج، ومكان صنعها وتركيبها وعن أي عيوب على السلعة، فضلًا عن الحصول على فاتورة الشراء.