أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد ركن تركي المالكي، أن تعنت الحوثيين بمحادثات عمّان الأخيرة أفشل جهود إطلاق جميع أسرى الحرب.

لا جدية أو عزيمة صادقة:

وأضاف المالكي أن الحوثيين يقدمون أولوية ملف الوقود على ملف أسراهم الأكثر إنسانية، مضيفًا: عرضنا على الحوثيين زيارة أسراهم ولم نجد منهم الجدية والعزيمة الصادقة، ونبذل المساعي الحثيثة أمام تعنت الحوثيين لإطلاق جميع الأسرى وجمع شمل العائلات.

تنافٍ مع القيم والأعراف:

وتابع العميد المالكي أن تعنت الحوثيين بملف الأسرى يتنافى مع القيم الدينية والمبادئ الإنسانية والأعراف القبلية، مشددًا على أن ملف الأسرى محل اهتمام وأولوية للقيادة السياسية والعسكرية بالتحالف.