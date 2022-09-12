احتفلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإسدال الستار على منظومة إنتاج المياه المحلاة بالجبيل (المرحلة الأولى)، بعد دخول منظومة إنتاج المياه المحلاة بالجبيل (المرحلة الرابعة) بالتناضح العكسي في الخدمة بسعة إنتاجية (400) ألف متر مكعب يوميًّا، والتي تشكل إحدى مبادرات المؤسسة لرفع كفاءة الأصول.

حزمة مشاريع:

وتقوم المؤسسة حاليًّا بتنفيذ حزمة من مشاريع التحول من منظومات الإنتاج الحرارية إلى منظومات الإنتاج بتقنية التناضح العكسي بسعات إنتاجية تصل إلى (3) ملايين متر مكعب يوميًّا وباستثمارات تتجاوز 10 مليار ريال.

وسيترتب على إيقاف المؤسسة لمنظومة إنتاج الجبيل الحرارية المرحلة الأولى عدد من الآثار الايجابية منها تخفيض انبعاثات الكربون بمقدار 1٫85 مليون طن سنويًّا تنتجها منظومة الجبيل الحرارية، وتستمر جهود المؤسسة ضمن خطة لاستبدال منظومات حرارية أخرى في خفض الانبعاثات الكربونية لتصل إلى 34 مليون طن بنهاية العام 2024، والتي تمثل 26% من التزام المملكة بخفض الانبعاثات حسب الاتفاقيات المناخية.

كما سيساهم هذا التحول لمنظومة المرحلة الأولى بالجبيل في توفير 37 مليون (MMBTU) وحدة قياسية حرارية من استهلاك الغاز الطبيعي سنويًّا ليصل توفير ما يصل إلى 300 مليون (MMBTU) وحدة قياسية حرارية سنويًّا من استهلاك الغاز الطبيعي بنهاية العام 2024 ضمن جهود المؤسسة في مبادراتها لرفع كفاءة الأصول ورفع الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الطاقة، وكذلك إزاحة 20 ألف طن من الوقود السائل سنويًّا ليصل إلى 10 ملايين طن سنويًّا من إزاحة الوقود السائل بنهاية العام 2024.

تحسين استهلاك الطاقة:

وفي جانب تحسين استهلاك الطاقة تسعى المؤسسة العامة لتحلية المياه لخفض استهلاك الطاقة من 16 إلى أقل من 2.8 كيلو واط لإنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة في العام 2024.

يأتي ذلك ضمن الجهود النوعية التي تبذلها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتعزيز مصادر المياه في المملكة وتعضيد الموارد الطبيعية عبر استثمار كفاءة الأصول وتطوير التقنيات ضمن إستراتيجية أمن إمدادات المياه ورفع كفاءة الأداء وخفض التكاليف التشغيلية، وخفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على أعلى المعايير البيئية عن طريق استبدال التقنيات الحرارية لمنظومات الإنتاج بتقنية التناضح العكسي الاقتصادية والأكثر جودة والصديقة للبيئة التي ساهمت في مضاعفة إنتاج وإمداد المياه المحلاة إلى جانب تطوير تقنيات استرداد الطاقة ورفع كفاءتها إلى (98.5%).

يذكر أن المؤسسة تنظم حاليًّا في الفترة من 11- 13 سبتمبر مؤتمرًا دوليًّا بعنوان (مستقبل التحلية) تحت شعار “التحلية في الفضاء” يناقش الابتكارات ووسائل التقنية الحديثة والمستحدثة وآثارها المستقبلية على صناعة التحلية.