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برواتب تصل لـ 9000 ريال

التخصصات الصحية تعلن برنامج فني النظارات

2022-09-29 الساعة 1:55
التخصصات الصحية تعلن برنامج فني النظارات
المواطن - الرياض

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم في برنامج (فني النظارات) المنتهي بالتوظيف برواتب (تصل 9000 ريال)، الذي تطلقه الأكاديمية الصحية بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاع الخاص، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

تفاصيل البرنامج:

– اسم البرنامج: فني نظارات – القطاع الخاص. – التصنيف المهني: فني. – مدة البرنامج 6 أشهر. – مكافأة تدريب: نعم.

أماكن العمل:

– (الرياض، جدة، الدمام، حفر الباطن، ينبع، المدينة المنورة، الظهران، الأحساء، مكة المكرمة، الطائف، تبوك، جازان، أبو عريش، صبيا، نجران، القريات، خيبر، الحناكية، عنيزة، الرس، الزلفي، بريدة، أبها، خميس مشيط، الجبيل، الخرج، حوطة بني تميم، الأفلاج، حائل، الخبر)، وأخرى. الراتب: – رواتب تصل (9,000 ريال).

شروط البرنامج:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. 2- ليس على رأس العمل. 3- شهادة بكالوريوس (موضحًا فيها رقم الهوية) ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحًا فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة. 4- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي. 5- في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية، يرجى إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم موضحًا فيه رقم هوية صاحب الشهادة. 6- اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة وفقًا لما تحدده جهة التوظيف. 7- أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف. 8- شهادة لغة إنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة: STEP 52- Academic IELTS 3.5. آلية فرز وترشيح الطلبات: أولًا: يتم فرز طلبات المتقدمين بناء على مفاضلة درجة اللغة الإنجليزية. ثانيًا: يتم النظر إلى المعدل التراكمي في حال تساوت درجات اللغة الإنجليزية. ملاحظات: 1- اختبار IELTS Indicator ليس من الاختبارات المعتمدة. 2- يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق ذلك. 3- التدريب سيكون في مدينة الرياض فقط. 4- شهادة اجتياز برنامج فني نظارات المعترف بها أو ما يعادلها. 5- رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. 6- أن يكون الممارس لائقًا طبيًّا. 7- مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته. 8- طلاقة التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية. 9- أي شروط أخرى تضعها جهات التوظيف.
 
ملاحظة:
– تاريخ بداية البرنامج الموضح داخل رابط التقديم قابل للتغيير.
– سيتم استبعاد أي مقبول في أي برنامج إذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة حتى بعد بدء البرنامج. ملف جهات التوظيف وتفاصيل الرواتب:

موعد ورابط التقديم:

– التقديم مُتاح الآن عبر الرابط التالي اضغط هنا
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