التخصصات الصحية تعلن برنامج فني النظارات

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم في برنامج (فني النظارات) المنتهي بالتوظيف برواتب (تصل 9000 ريال)، الذي تطلقه الأكاديمية الصحية بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاع الخاص، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.