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التدخين يزيد خطر التصلب الجانبي الضموري

2022-09-30 الساعة 6:54
التدخين يزيد خطر التصلب الجانبي الضموري
المواطن - الرياض

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فُجع الوسط الرياضي اليوم بوفاة خالد الزيلعي، بعد صراع مع مرض التصلب الجانبي الضموري الذي أُصيب به في عام 2020؛ فما هي أسباب وأعراض هذا المرض؟ والمعروف أن التصلب الجانبي الضموري هو مرض متقدم في الجهاز العصبي يؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي مسببًا فقدان التحكم في العضلات.

أعراض التصلب الجانبي:

وهناك بعض الأعراض التي تظهر في المصابين بهذا المرض، من بينها ما يلي: 

  • صعوبة المشي أو أداء الأنشطة اليومية العادي.
  • ضعف في الساقين أو القدمين أو الكاحلين
  • ضعف اليدين أو صعوبة تحريكهما
  • تداخُل الكلام أو مشكلات في البلغ
  • تشنج العضلات ووَخْز في الذراعين والكتفين واللسان
  • البكاء أو الضحك أو التثاؤُب غير الملائم للموقف
  • تغيُّرات معرفية وسلوكية

عوامل الخطورة:

يعتبر التدخين هو عامل الخطورة البيئي الوحيد المُحتمل للإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري. ويبدو أن هذا الخطر يصبح أكبر لدى النساء، خاصةً بعد انقطاع الطمث.

النصر ينعى الزيلعي:

وكان نادي النصر قال في تغريدة له: “ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي النصر يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب النصر السابق الكابتن خالد الزيلعي. تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته.
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