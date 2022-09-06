أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنها أطلقت في كلياتها التقنية مبادرة “رافد” التي تهدف إلى تيسير وتسريع الانضمام المبكر للمتدربين والمتدربات لسوق العمل.

وأوضحت أن ذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وتحقيقًا للأهداف الإستراتيجية للمؤسسة ومواكبة للتجارب الدولية في مجال التدريب، لتنمية المهارات الوظيفية وتعزيز فرص العمل بعد التخرج.

أهمية المبادرة

وأضافت أن هذه المبادرة تُعد من المبادرات المهمة المقدمة للمتدربين والمتدربات في الكليات التقنية خلال العام التدريبي الحالي، لدعم وتسهيل انتقال المتدربين من مقاعد التدريب إلى سوق العمل مباشرة عبر أنماط عمل مرنة وغير تقليدية وداعمة للتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

الانخراط في سوق العمل

ودعت المؤسسة، المتدربين والمتدربات للاستفادة من هذه المبادرة لتنمية قدراتهم والانخراط مبكراً في سوق العمل، حيث سيسهم ذلك في تعزيز تنافسية الخريجين في سوق العمل ويوفر لهم فرص عمل غنية و متنوعة بعد التخرج، مشيرة إلى أن أن هذه المبادرة تحقق التوجهات العالمية في التحول نحو التدريب داخل مقرات العمل.

وأشارت إلى أن مبادرة “رافد” سيكون لها دور في صقل مهارات لمتدربين والمتدربات الفنية والوظيفية بشكل مبكر وتعزيز ارتباطهم بسوق العمل وسهولة الاندماج به، موضحة أنها ستساعد المتدربين والمتدربات على رسم خارطة طريق نحو العمل المستقبلي وتحقيق تطلعاتهم الوظيفية.