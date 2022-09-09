كشف المدربان “الأرجنتيني رامون دياز والبرتغالي جوزفالدو فيريرا” تشكيلة فريقي الهلال والزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل، الذي ينطلق بعد قليل.

تشكيلة الهلال والزمالك:

وجاءت تشكيلة أزرق الرياض مكونة من: “عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي البليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو، سالم الدوسري، موسى ماريجا، أوديون إيغالو”.

أما تشكيلة الزمالك فجاءت مكونة من: “محمد عواد، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، إمام عاشور، شيكابالا، أحمد سيد زيزو، سيد نيمار، سيف الدين الجزيري”.

وسوف تنطلق المباراة عبر قنوات ”القناة الرياضية السعودية، On Time Sports المصرية، قناة الكأس HD 1، قناة Bein Sports“، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب لوسيل المستضيف لنهائي كأس العالم 2022 بـ قطر.