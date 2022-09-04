كشف المدربان، الهولندي إريك تين هاج والإسباني ميكيل أرتيتا تشكيلة مباراة مان يونايتد ضد آرسنال في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل الفريقين

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد مكونًا من: “دي خيا، مارتينيز، برونو فيرنانديز، راشفورد، مالاسيا، إيركسن، فاران، دالوت، أنتوني، سانشو، مكتوميناي”.

أما تشكيل آرسنال فجاء مكونًا من: “رامسديل في حراسة المرمى، بن وايت، ساليبا، زينتشيكو، جابرييل، سامبي، تشاكا، ساكا، أوديجارد، مارتينيلي، جابرييل جيسوس”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت بريطانيا على ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد.

القنوات الناقلة لـ مباراة مان يونايتد ضد آرسنال

وستنقل المباراة عبر قنوات Sky Sport Uno Italia و Bein Sports Hd 1 English و Bein Sports Connect.

وقبل مباراة مان يونايتد ضد آرسنال، يتواجد نادي آرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة من خمس مباريات، أما مانشستر يونايتد فمتواجد في المركز الثامن برصيد تسع نقاط.