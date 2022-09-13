تترقب الجماهير مباراة ليفربول ضد أياكس أمستردام الهولندي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وسط منافسة قوية لتحقيق الفوز.

ليفربول ضد أياكس:

ومن المقرر أن يلعب ليفربول ضد أياكس أمستردام، اليوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “أنفيلد رود”، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا بالخسارة ضد نابولي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما نجح أياكس أمستردام الهولندي في الفوز على رينجرز برباعية دون رد.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة اليوم:

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني يورجن كلوب بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة ليفربول ضد أياكس أمسترادم، أملًا في هز الشباك مبكرًا وتسهيل مهمته في تحقيق فوز عريض ومصالحة الجمهور على تذبذب المستوى والنتائج.

وكشف موقع “هو سكورد” العالمي عن تشكيل ليفربول المتوقع، وجاء كتالي؛ أليسون بيكر، كوستاس تسيميكاس، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد، تياجو ألكانتارا، هارفي إيليوت، فابينيو، لويس دياز، داروين نونيز ومحمد صلاح.