ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية، مباراة مان يونايتد ضد آرسنال التي تقام مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لـ موسم 2022/2023.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت بريطانيا على ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد.

وستنقل المباراة عبر قنوات Sky Sport Uno Italia و Bein Sports Hd 1 English و Bein Sports Connect.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد لمواجهة آرسنال مكونًا من: “دي خيا، مالاسيا، مارتينيز، فاران، دالوت، إيركسن، مكتوميناي، فيرنانديز، راشفورد، كريستيانو رونالدو، سانشو”.

أما تشكيل نادي آرسنال المتوقع فسيكون مكونًا من: “رامسديل، تومياسو، ويليام ساليبا، جابرييل، تيرني، تشاكا، بن وايت، سميث روي، ساكا، مارتينيلي، جيسوس”.

ترتيب الفريقين قبل قمة مان يونايتد ضد آرسنال

وقبل مباراة مان يونايتد ضد آرسنال، يتواجد نادي آرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة من خمس مباريات، أما مانشستر يونايتد فمتواجد في المركز الثامن برصيد تسع نقاط.

وكان آرسنال فاز على أستون فيلا بهدفين لهدف في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، بينما فاز مانشستر يونايتد على فريق ليستر سيتي في الجولة ذاتها بهدف دون رد.

نتائج مباريات أمس بـ الدوري الإنجليزي

وفي مباريات أمس السبت في الدوري الإنجليزي، تعادل إيفرتون مع ليفربول بدون أهداف، وفاز تشيلسي على وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، وتعادل نيوكاسل بدون أهداف مع كريستال بالاس، بينما فاز توتنهام على نادي فولهام بهدفين لهدف، أما بورنموث فحقق فوزًا مهمًّا على نوتنجهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، أما وولفرهامبتون ففاز على ساوثهامبتون بهدف دون رد، وفاز برينتفورد على ليدز يونايتد بخماسية مقابل هدفين، وتعادل مانشستر سيتي مع أستون فيلا بهدف لكل فريق.