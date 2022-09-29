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تم مصادرة المنتجات وإتلافها

التشهير بمخالفَين تاجرا في أغذية فاسدة

2022-09-29 الساعة 12:03
التشهير بمخالفَين تاجرا في أغذية فاسدة
المواطن - الرياض

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شهَّرت وزارة التجارة بمنشأة تختصُّ في تجارة المواد الغذائية، بعد صدور حكم قضائي بإدانة صاحب المنشأة والبائع بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر عرض وبيع مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

جولات تفتيشية:

وكانت الفرق الرقابية للوزارة قد ضبطت في أثناء جولاتها التفتيشية بمحافظة الأحساء 109 منتجات من البسكويت، والبطاطس، والمكسرات والحلويات الفاسدة والمنتهية الصلاحية معروضة للبيع في مقر المنشأة، وتمت مصادرتها وإتلافها. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمِّن فرضَ غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفَين.

مكافحة الغش التجاري:

وتؤكد التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينصُّ النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، حاثَّةً عمومَ المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.
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