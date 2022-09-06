شهّرت وزارة التجارة بمؤسسة تجارية تختص في تجارة منتجات التبغ بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفة المنشأة وصاحبها لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية إثر حيازة وعرض وبيع منتجات تبغ مقلدة ومغشوشة.

وكان مأموري الضبط القضائي لدى الوزارة تمكنوا من ضبط 5 عبوات (معسلات) يصل حجمها الإجمالي 25 كيلو تحمل علامة تجارية مقلدة داخل المقر التابع للمنشأة.

غرامة وإغلاق المنشأة:

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ستة أشهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

سجن وغرامة:

وأكدت وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفي الأنظمة التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، وعقوبة التشهير وإبعاد العمالة المخالفة ومنعها من العودة للعمل.

وحثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المقرات والمنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.