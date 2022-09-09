انتهى الشوط الأول من مباراة كأس سوبر لوسيل بين الهلال والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك في المباراة المقامة على ملعب لوسيل في قطر.

ملخص أول 45 دقيقة بين الهلال والزمالك

وكانت المباراة بدأت بضغط هجومي هلالي أسفر عن الهدف الأول للنيجيري أوديون إيغالو بالدقيقة الـ17 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار.

وواصل الزمالك ضغطه ليُحرز هدف التعادل عبر اللاعب أحمد سيد زيزو بعد خطأ من الحارس عبدالله المعيوف بالدقيقة الـ33.

وشهد الشوط الأول تألقًا كبيرًا من الحارس المصري محمد عواد حارس الزمالك الذي تصدى لفرصتي هدف من المالي موسى ماريجا والقائد سلمان الفرج.