انتهى الشوط الأول من مباراة كأس سوبر لوسيل بين الهلال والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك في المباراة المقامة على ملعب لوسيل في قطر.
فيديو | هدف أول لـ #الهلال في شباك الزمالك المصري عن طريق إيغالو #كأس_سوبر_لوسيل#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/WO73HpBWub
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) September 9, 2022
ملخص أول 45 دقيقة بين الهلال والزمالك
وكانت المباراة بدأت بضغط هجومي هلالي أسفر عن الهدف الأول للنيجيري أوديون إيغالو بالدقيقة الـ17 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار.
وواصل الزمالك ضغطه ليُحرز هدف التعادل عبر اللاعب أحمد سيد زيزو بعد خطأ من الحارس عبدالله المعيوف بالدقيقة الـ33.
فيديو | هدف أول لـ #الزمالك في شباك الهلال عن طريق زيزو #كأس_سوبر_لوسيل#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/VANRaBmPSX
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) September 9, 2022
وشهد الشوط الأول تألقًا كبيرًا من الحارس المصري محمد عواد حارس الزمالك الذي تصدى لفرصتي هدف من المالي موسى ماريجا والقائد سلمان الفرج.
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