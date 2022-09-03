حسم التعادل السلبي ديربي إيفرتون ضد ليفربول الذي أُقيم ظهر اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة إيفرتون ضد ليفربول

الشوط الأول بدأ بتفوق هجومي واضح لمصلحة فريق إيفرتون، الذي حاول إحراز الهدف الأول وسط تراجع دفاعي من قبل لاعبي ليفربول ولكن دون جدوى.

ولم يظهر فريق ليفربول هجوميًا بالقوة المعروفة عنه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تطور أداء ليفربول الهجومي بشكل ملحوظ وكان قريبًا من إحراز الهدف الأول عبر الكولومبي لويس دياز.

إيفرتون أهدر فرصة إحراز الهدف الأول بعدما ارتطمت كرة أحد لاعبيه بعارضة، البرازيلي أليسون بيكر حارس فريق ليفربول.

وخلال الدقائق الأخيرة من مباراة إيفرتون ضد ليفربول، أهدر المصري محمد صلاح فرصة إحراز هدف الفوز للريدز بعد أن صوب كرة ارتطمت بالعارضة.

وانتهى ديربي الميرسيسايد بالتعادل السلبي في مباراة أُقيمت على ملعب جوديسون بارك معقل إيفرتون، ليُصبح رصيد ليفربول بعد التعادل 9 نقاط، بينما أصبح رصيد إيفرتون 4 نقاط.

وتنطلق اليوم مباريات ” تشيلسي ضد ويست هام يونايتد، نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس، توتنهام هوتسبير ضد فولهام، نوتنجهام فورست ضد بورنموث، وولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون، برينتفورد ضد ليدز يونايتد” في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت المملكة.

بينما يواجه أستون فيلا، مانشستر سيتي في السابعة والنصف من مساء اليوم.