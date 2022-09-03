انتهت مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، مساء اليوم السبت، بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من نادي الاتحاد أسفر عن الهدف الأول للبرازيلي إيجور كورونادو لكن الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو لوجود لمسة يد على كورونادو.

كوستا يُهدر فرصتين بلقاء الاتحاد ضد الاتفاق:

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي بداية الشوط الثاني، أهدر الأنجولي هيلدر كوستا الهدف الأول للعميد بعدما أهدر فرصة تهديفية محققة بالدقيقة الـ52.

وواصل الاتحاد بحثه عن تسجيل الهدف الأول عبر هيلدر كوستا ولكنه لم يكن موفقًا في فرصة ثانية سنحت له بالدقيقة الـ85 لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وكانت مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وأصبح رصيد الاتحاد بعد التعادل 4 نقاط، بينما أصبح رصيد نادي الاتفاق نقطة واحدة في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.