عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دوامة خسارة النقاط، بعد سقوطه في فخ التعادل ضد العروبة، ما يصعب من مباراته المقبلة مع أُحد.

التعادل السلبي ضد العروبة:

ولعب العروبة ضد الأهلي، مساء اليوم الأحد، على ملعب نادي العروبة في الجوف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الراقي رصيده إلى 5 نقاط، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة إلى 4 نقاط في المركز الـ13.

الأهلي في مواجهة صعبة ضد أُحد:

وأكد النقاد الرياضيون في القنوات الرياضية السعودية أن التعادل سيصعب مهمة الراقي، وعلق عبدالله البعتج قائلًا: “تقييم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الصحيح بعد العودة من التوقف”.

وفي السياق ذاته، تحدث سعد السبيعي قائلًا: “بعد نتيجة مباراة اليوم الأهم ألا يخسر النادي الأهلي من أحد.. لا نزيد جراح الفريق الأول لكرة القدم فهو احتاج صدمة الصدمة بعد الصدمة”.

ومن المقرر أن يلعب الراقي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد، يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري يلو.