خيم التعادل الإيجابي على مباراة أستون فيلا ضد مان سيتي في الجولة السادسة من مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2022/ 2023.

ملخص مباراة أستون فيلا ضد مان سيتي:

وكان الشوط الأول بدأ بشكل هادئ بين الفريقين، دون وجود لأي فرص هجومية حقيقية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، وبعد مرور 5 دقائق تمكن اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند من مواصلة تألقه ليضيف الهدف الأول لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الخمسين.

وظل فريق أستون فيلا يبحث عن إحراز هدف التعادل ليتمكن اللاعب ليون بايلي من تسجيل هدف التعادل مستغلًّا الخطأ في دفاعات فريق مانشستر سيتي.

ولم يحدث أي جديد في المباراة، التي انتهت بهدف لكل فريق ليُصبح رصيد مانشستر سيتي 14 نقطة في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد أستون فيلا 4 نقاط في المركز الـ17.

نتائج مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي:

وقبل مباراة أستون فيلا ضد مان سيتي، كان إيفرتون تعادل مع ليفربول بدون أهداف، وفاز تشيلسي على وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، وتعادل نيوكاسل بدون أهداف مع كريستال بالاس، بينما فاز توتنهام على نادي فولهام بهدفين لهدف، أما بورنموث فحقق فوزًا مهمًّا على نوتنجهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، أما وولفرهامبتون ففاز على ساوثهامبتون بهدف دون رد، وفاز برينتفورد على ليدز يونايتد بخماسية مقابل هدفين.