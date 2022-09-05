وضح سعود الرشودي رئيس مجلس إدارة نادي التعاون حقيقة ما تردد بشأن اهتمام الأهلي المصري بضم لاعبه المصري مصطفى فتحي.

وكان فتحي صاحب الـ28 سنة تم منعه من مغادرة مصر بسبب الخدمة العسكرية، حيث لم يلتحق بالمعسكر الإعدادي لـ التعاون الذي أُقيم في هولندا قبل انطلاق الموسم الحالي.

مصطفى فتحي لن يغادر التعاون

وقال الرشودي في تصريحات تلفزيونية إن الأهلي المصري لم يتفاوض مع التعاون لضم فتحي، مضيفًا أن اللاعب سيعود لنادي التعاون في الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن مصطفى فتحي كان انضم لنادي التعاون في يناير من العام الحالي قادمًا من الزمالك المصري.

وفي وقت سابق، أكد عضو الشرف بنادي التعاون، محمد السراح رفض الإدارة لرحيل فتحي حتى إن كان للأهلي أو الزمالك، وتمسك باستمراره بالموسم الجديد، نظرًا لإمكانياته الهائلة، مشددًا على محاولة إنهاء إجراءات سفره خلال الساعات المقبلة.

وخاض فتحي 12 مباراة مع التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع هدفين، ولعب لقاء في كأس خادم الحرمين الشريفين، ومواجهتين في دوري أبطال آسيا، وصنع 4 أهداف.

وسعت إدارة نادي التعاون إلى حل أزمة مصطفى فتحي، خاصة أنه من الركائز الأساسية، وشكل ثنائيًا مميزًا مع المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا، وتطمح في مواصلة تألقهما بالموسم الجديد.