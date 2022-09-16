تترقب الجماهير مباراة التعاون وضمك في بطولة دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية لحصد الثلاث نقاط.

تنافس قوي بين التعاون وضمك

ومن المقرر أن يلعب التعاون وضمك، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وتتشابه ظروف التعاون وضمك قبل مباراة اليوم، حيث بدأ الفريقان دوري روشن السعودي بانتصارين، قبل أن يتعثرا الجولة الماضية، ما يحفزهما للظهور بشكل مميز والتعويض في مباراة اليوم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون قد نجح في خطف تعادل قاتل ضد الفيحاء في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي، فيما خسر ضمك أمام مضيفه النصر بهدفين مقابل هدف.

الفريقان في دوري روشن السعودي

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن ضمك صاحب المركز السابع.