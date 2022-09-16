يأمل نادي التعاون بقيادة المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، والفوز على ضمك.

التعاون يسعى لتجنب الخسارة للمرة السابعة

وأشاد حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون آخر 7 مواجهات، حيث إنه تجنب الخسارة فيهم، وحقق 4 انتصارات وتعادل 3 مرات.

وبدأ سكري القصيم منافسات الموسم الحالي بشكل مميز مع شاموسكا، حيث فاز على الفتح بهدفين دون رد، وحقق فوزًا قاتلًا ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الجولة الثانية، وتعادل إيجابيًا مع الفيحاء.

سكري القصيم يواجه ضمك اليوم

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد ضمك، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل سكري القصيم المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك صاحب المركز السابع.