خيم التعادل الإيجابي على مباراة التعاون والفيحاء في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽

د90+1 رأسية كادش القاتلة تمنح التعاون التعادل أمام الفيحاء🔥

الفيحاء 1 × 1 التعاون ⁧#الفيحاء_التعاون

⁦#SSC pic.twitter.com/VDt7UtJh4x — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 10, 2022

ملخص مباراة التعاون والفيحاء:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة نجح سلطان مندش في إحراز هدف التقدم لـ الفيحاء بالدقيقة الـ51 من تصويبة قوية.

هدددددف!⚽

د51 تسديدة مندش تعلن تقدم الفيحاء 🔥

الفيحاء 1 × 0 التعاون ⁧#الفيحاء_التعاون

⁦#SSC pic.twitter.com/hNmokolL0n — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 10, 2022

ثم واصل سكري القصيم ضغطه لينجح اللاعب حسن كادش عبر ضربة رأسية من إحراز هدف التعادل لسكري القصيم بالدقيقة الـ92.

وأصبح رصيد الفيحاء بعد التعادل نقطة في المركز الـ14، بينما أصبح رصيد سكري القصيم 7 نقاط في المركز الرابع عشر.