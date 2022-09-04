أكدت وزارة التعليم أن نظام الانتساب متاح للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث ثانوي.

جاء ذلك في المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب لهذا العام 1444هـ والتي تضمنت النص على أنه يحق للطالب التقدم للانتساب في الصفوف من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي على أن يتقدم الطالب المنتسب للاختبار في المدارس الحكومية فقط حضوريًا.

ويحق له العودة إلى الانتظام وفقًا لضوابط السن، كما يحق للطالب من ذوي الإعاقة الانتساب وفق ضوابط تتوافق مع خصائصهم وقدراتهم.

قواعد تطبيق نظام الانتساب

وأوضحت المذكرة أن نظام الانتساب لا يطبق على طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي والصف الأول من التعليم المستمر وطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وطلاب المدارس الأهلية، على أن تخصص 100 درجة لكل مقرر دراسي، توزع كالتالي: مهام أدائية 40 درجة، واختبار نهاية الفصل الدراسي 60 درجة.

وأوضحت المذكرة تخصيص 100 درجة لسلوك الطالب المنتظم عن كل مستوى دراسي، على أن يؤخذ المتوسط لجميع الفصول عند التخرج، ولا يدخل متوسط درجة السلوك ضمن المعدل العام لدرجات الطالب والمعدل التراكمي، على أن تكون أحد متطلبات الحصول على مرتبة الشرف.

100 درجة لمواظبة الطالب المنتظم

وتخصص 100 درجة لمواظبة الطالب المنتظم عن كل مستوى دراسي، ويحسب للطالب المتوسط عن جميع الفصول الدراسية عند التخرج، وتظهر في نتيجة الطالب دون دخولها في المعدل التراكمي وتكون أحد متطلبات الحصول على مرتبة الشرف.

وفيما يخص مواد التقويم المستمر والمواد ذات الجانبين، توزع وفق ما ورد في دليل توزيع الدرجات، كما أنه يحق لطالب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة أن يتقدم للاختبار منتسبًا في جميع المواد الدراسية في كامل المقرر في نهاية العام الدراسي بقرار من مدير التعليم، أو من ينوب عنه.