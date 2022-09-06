أوضحت وزارة التعليم، آلية الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات المتغيبين عن أداء اختبارات نهاية الفصول الدراسية الثلاثة خلال العام الدراسي الحالي.

آلية الاختبارات البديلة

وأكدت الوزارة، أنه يحق للطالب دخول الاختبار البديل إذا تغيب عن أداء اختبار نهاية أحد الفصول الدراسية، أو اختبار الدور الثاني، بعذر تقبله المدرسة، لافتة إلى أن اختبار الغائبين بعذر أو بدون عذر في نظام المسارات في التعليم الثانوي هو نفس موعد اختبار الدور الثاني.

ويشترط لقبول عذر الطالب الذي تغيب عن مادة أو أكثر أن يقدم عذر تغيبه خلال فترة سير الاختبارات وحتى انتهاء فترة الاختبارات بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام على أن يجرى الاختبار البديل لاختبار الفصلين الدراسيين الأول والثاني في الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي التالي لهما، ويجرى الاختبار البديل لاختبار الدور الثاني بداية العام الدراسي التالي على أن يستثنى الطالب المريض والسجين بقرار من مدير التعليم.

متى يعد الطالب راسباً؟

وبينت الوزارة أن الطالب الذي تغيب عن دخول اختبار نهاية أحد الفصول الدراسية، أو جميعها بدون عذر مقبول، أو تغيب بعذر مقبول ولم يتمكن من دخول الاختبار البديل؛ يعدّ مكملاً في الدور الأول، وعليه التقدم لاختبار الدور الثاني في مقرر الفصل الدراسي أو في كامل المقرر للمواد التي تغيب عنها حسب وضعه، وإذا تغيب الطالب عن دخول اختبار الدور الثاني بدون عذر مقبول يعد راسباً ويعيد السنة.