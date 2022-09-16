ينتهي اليوم الجمعة التقديم على برنامج فني تخطيط قلب الذي أعلنت عنه وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية في وقت سابق وأتاحت التقديم عليه من 6-16 سبتمبر.
ما هو برنامج فني تخطيط قلب؟
تم إعداد برنامج فني تخطيط القلب لتأهيل المتدربين للقيام بعدد من المهام المرتبطة بأداء تخطيط القلب الكهربائي ومعالجته، والكشف عما إذا كانت تظهر النتائج أي اضطرابات في مرحلة المراجعة الأولية لتخطيط القلب وتحليلها واستكشافها.
وصف البرنامج:
يؤهل برنامج فني تخطيط القلب الخريجين للعمل كمسؤولين عن إجراء تخطيط القلب للمرضى بما في ذلك تجهيزهم وتجهيز المعدات والمواد التشخيصية المستخدمة لإجراء تخطيط القلب وإنشاء التقارير اللازمة والحفاظ على جميع سجلات المرضى المتعلقة بتخطيط القلب.
شروط البرنامج:
- – سعودي/ـة الجنسية
- – ليس على رأس العمل
- – شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية:
- أحياء- أحياء دقيقة- فيزياء- كيمياء- تقنية حيوية- كيمياء حيوية
- – شهادة البكالوريوس (موضحاً فيها رقم الهوية) ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.
- – السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
- – في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية، الرجاء إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم موضحاً فيه رقم هوية صاحب الشهادة.
- – أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.
- – صورة من أصل شهادة لغة إنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة أدناه:
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