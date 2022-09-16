ينتهي اليوم الجمعة التقديم على برنامج فني تخطيط قلب الذي أعلنت عنه وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية في وقت سابق وأتاحت التقديم عليه من 6-16 سبتمبر.

ما هو برنامج فني تخطيط قلب؟

تم إعداد برنامج فني تخطيط القلب لتأهيل المتدربين للقيام بعدد من المهام المرتبطة بأداء تخطيط القلب الكهربائي ومعالجته، والكشف عما إذا كانت تظهر النتائج أي اضطرابات في مرحلة المراجعة الأولية لتخطيط القلب وتحليلها واستكشافها.

وصف البرنامج:

يؤهل برنامج فني تخطيط القلب الخريجين للعمل كمسؤولين عن إجراء تخطيط القلب للمرضى بما في ذلك تجهيزهم وتجهيز المعدات والمواد التشخيصية المستخدمة لإجراء تخطيط القلب وإنشاء التقارير اللازمة والحفاظ على جميع سجلات المرضى المتعلقة بتخطيط القلب.