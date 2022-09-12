أزاحت التمور السعودية الشركات الإسرائيلية من أسواق هولندا، بسبب جودتها واحترافية الشركات السعودية العاملة في القطاع.

التمور السعودية تزيح الشركات الإسرائيلية من أسواق هولندا..

رئيس جمعية منتجي التمور في القصيم يروي قصة انبهار أطفال مدرسة في هولندا بالتمور السعودية.. ويؤكد: كل سوبر ماركت ندخله تنسحب منه الشركات الإسرائيلية@yaldukhayil@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/JoKypfXEOz — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 11, 2022

قصة نجاح:

وروى رئيس جمعية منتجي التمور في القصيم، يوسف الدخيل، خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على روتانا خليجية قصة انبهار أطفال مدرسة في هولندا بالتمور السعودية، مضيفًا: “كل سوبر ماركت ندخله تنسحب منه الشركات الإسرائيلية”.

الأرباح مضمونة:

وقال الدخيل: إن تونس ومصر أقرب المنافسين للمملكة في تصدير التمور، متابعًا: أدعو المستثمرين للاتجاه إلى الاستثمار في التمور بدلًا من القهوة، والأرباح مضمونة.

يوسف الدخيل – رئيس جمعية منتجي التمور في القصيم: المملكة تنتج 1.5 مليون طن من التمور ولدينا حوالي 33 مليون نخلة @yaldukhayil@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/AqaARpXlUL — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 11, 2022

وتابع: المملكة تنتج 1.5 مليون طن من التمور ولدينا حوالي 33 مليون نخلة، ونحتاج أن تدعم وزارة الزراعة تصدير التمور.