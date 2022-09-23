التواصل الحكومي يُطلق سلسلة أطلس السعودية

يُطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام عبر مبادرة كنوز سلسلة “أطلس السعودية” ابتداء من يوم 30 سبتمبر 2022. وتُعدّ مبادرة كنوز إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الإنتاج في المملكة من خلال العمل والتعاون مع الشركات الوطنية لإنتاج أعمال تهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإبداع الفكري والإسهام الحضاري. أهداف مشروع أطلس السعودية ويهدُف مشروع أطلس السعودية إلى جعل السلسلة مرجعًا بصريًا للتعريف بالمدن للمهتمين بالسياحة، إلى جانب توثيق هذه المدن وإبراز معالمها الطبيعية والتراثية والحضارية، وعكس أجمل ما فيها من خلال التنوع والثراء الثقافي والمجتمعي لكل مدينة من مدن المملكة، وذلك ضمن سلسلة فيديوها تتميز بمدتها القصيرة وتركيزها على المشاهد البصرية دون استخدام لغة محددة مما يجعلها قابلة للمشاهدة والتداول محليًا وعالميًا. 19 مدينة يُذكر أنّ المشروع يغطّي 19 مدينة، ويسعى للإسهام في زيادة الإقبال على السياحة الداخلية والتعرف على مدن المملكة المختلفة والمتنوعة بتاريخها وحضارتها، كما تقدم هذه السلسلة دعمًا للمكتبة السعودية المتنوعة من خلال وجود مرجع بصري للمدن السعودية بجودة عالية.

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