فجر الإعلامي الرياضي ماجد التويجري مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد وعلى مسؤوليته أن أحد أعضاء مركز التحكيم الرياضي السعودي الذي شارك في قرار تعليق عقوبة المغربي عبدالرزاق حمدالله، كان يملك حسابات تحمل آراء ضد نادي النصر.

العجمة يسأل التويجري: هل عضو مركز التحكيم في قضية #حمدالله (الذي تعتبره غير محايد) ثبتت ملكيته للحسابات التي تحمل الآراء التي تدل على أنه ضد النصر؟#كورة_روتانا pic.twitter.com/Aav6JFhc8G — برنامج كورة (@korarotana) September 7, 2022

وكان نادي الاتحاد أعلن ظهر أمس الأربعاء عن صدور قرار من مركز التحكيم الرياضي بتعليق عقوبة اللاعب المغربي وعودة مشاركته في مباريات الاتحاد بعد صدور قرار من لجنة الاحتراف بإيقافه لمدة 4 شهور.

الأزمة تزداد بعد قرار تعليق عقوبة حمدالله:

وتوجه الإعلامي تركي العجمة بسؤال لـ ماجد التويجري قائلًا له: “هل أحد أعضاء مركز التحكيم يملك حسابات مضادة لنادي النصر في آرائها؟”.

فرد التويجري: “نعم هناك إثباتات وعلى مسؤوليتي”.

قانوني يؤيد اعتراض نادي النصر:

وقال القانوني الرياضي أحمد الشيخي تعليقًا على هذا الأمر: “أنا مع اعتراض نادي النصر على المحكمين المتواجدين بقضية حمدالله، لأنه إذا صحت تلك التغريدات المتداولة فتلك مشكلة كبيرة، ويجب إبعاد أي محكم سبق له وأن عمل في النادي الذي هو طرف في القضية”.

وكان بعض من متابعي موقع “تويتر” تداولوا صورًا لمحكم تابع لنادي الاتحاد يتحدث مع أحد أعضاء مركز التحكيم الرياضي عن العميد، كما ظهر وهو يغرد ببعض التغريدات التي مر عليها أكثر من 5 سنوات وكانت ضد نادي النصر في أمر أثار الجدل عقب صدور قرار تعليق عقوبة حمدالله.