Icon

شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة Icon نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم Icon انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية Icon 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 Icon راشفورد مرشح لجائزة لاعب الشهر Icon بداية قوية لمدربي الكبار في دوري روشن Icon خالد بن سلمان: وساطة ولي العهد تؤكد تبنيه المبادرات الإنسانية Icon

جديد الأخبار

الرياضة

العالم

حساب المواطن

وظائف

الترفيه

المجتمع

صوت المواطن
1h

احتفالات خاصة بـ #اليوم_الوطني_السعودي_92  بالرس
.
.
رصد : @al3mri009
.
#اليوم_الوطني_السعودي_92  #هي_لنا_دار #صحيفة_المواطن

1h

عروض الألعاب النارية تضيء سماء حفر الباطن احتفاء باليوم الوطني 92
.
.
.
رصد : @fawaz749
.
.
#اليوم_الوطني_السعودي_92 #اليوم_الوطني_السعودي #حفر_الباطن #صحيفة_المواطن

1h

هيرفي رينارد غاضب من التحكيم
https://www.almowaten.net/?p=4579441

1h

مشروع البحر الأحمر يضع السعودية في الطليعة
https://www.almowaten.net/?p=4578339

2h

إصابة ياسر الشهراني تثير القلق
https://www.almowaten.net/?p=4579367

2h

بروق قوية بين رجال ألمع والدرب
https://www.almowaten.net/?p=4579369

2h

شوارع الدرعية تشهد مسيرة للدراجات والعربات
https://www.almowaten.net/?p=4579395

2h

لوحة جمالية في سماء عرعر
https://www.almowaten.net/?p=4579345

2h

خبر سار لـ الهلال
https://www.almowaten.net/?p=4579287

2h

شوط أول سلبي لـ منتخب السعودية
https://www.almowaten.net/?p=4579307

جديد الأخبار
حصاد اليوم
حراك من أجل التطوير

الثقافة السعودية رؤية متطورة لجيل واعد

2022-09-23 الساعة 11:53
الثقافة السعودية رؤية متطورة لجيل واعد
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تتميز المملكة العربية السعودية بثرائها الثقافي المتنوع، حيث تمتلك كل منطقة من مناطق المملكة ثقافتها الفريدة وأسلوبها وهويتها المختلفة، ما جعل القيادة الرشيدة تضعها على رأس أولويتها. وتنقسم المملكة إلى 13 منطقة إدارية، توحدها اللغة العربية، وتتفرد كل منطقة منها بلهجاتها الخاصة، وعاداتها وتقاليدها، ومطبخها الخاص الذي يحتوي على أطباق مستوحاة من بيئتها وطبيعتها، كما تمتاز كل منطقة بطباعها وتضاريسها الخاصة التي تنعكس على العمران الفريد، وتتنوع مقادير أطباقها وتُحاك ملبوساتها بشكلٍ يتناغم مع ثقافة المنطقة.

الثقافة أولوية:

ومع إطلاق رؤية المملكة 2030، كانت وزارة الثقافة والجهات المعنية تضع الثقافة في أول الاهتمامات، حيث أصبحت المملكة تزخر بحركة ثقافية متنوعة لعبت دورًا محوريًّا في تطورها. وتسعى وزارة الثقافة إلى تطوير الإمكانيات وتعزيز الفرص والقدرات في القطاع الثقافي، من خلال بث كافة جوانب التراث الثقافي السعودي في أوصال الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، ما جعل المملكة تعيش أزهى عصور الاهتمام بالعلم والثقافة والفن والأدب.

التحول الثقافي:

وكانت الوزارة بمثابة المحرك الفاعل الذي يدفع عجلة التحول الثقافي في المملكة، فضلًا عن تطوير القطاع الثقافي من خلال إطار عمل ومنظومة متكاملة لتطوير المواهب وتسهيل المبادرات، بالإضافة إلى إيجاد السبل المناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات المحققة في القطاع وإيفائها حقها من التقدير. كما تولي الوزارة التقدير والعناية اللازمة لكافة الجوانب الثقافية السعودية، وذلك في جميع أنشطتها وأعمالها، فضلًا عن عرض الجوانب الثرية للثقافة السعودية الموجودة بالمناطق والبيئات المختلفة، وتوفير الدعم لها، وتحديد الكنوز التراثية المادية واللامادية التي تزخر بها المملكة ومن ثم رعايتها.

الإستراتيجية الوطنية للثقافة:

وفي عام 2019، تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للثقافة بهدف تطوير القطاع، والتي اهتمت بـ 3 أهداف رئيسية، هي: الثقافة كنمط حياة، والثقافة من أجل النمو الاقتصادي، والثقافة من أجل تعزيز مكانة المملكة الدولية. بالإضافة إلى المبادرات الثقافية الكثيرة، عادت الفنون والموسيقى للمدارس، من خلال تعاون الثقافة مع وزارة التعليم لتضمين مناهج الفنون في الكتب الدراسية، ودراسة الموسيقى بالمدارس أيضًا، وهو الاتجاه الذي يدفع إلى تنشئة جيل محب للثقافة والفنون.

مشروعات ثقافية:

كما شهدت الأعوام الماضية وحتى الآن طفرة غير مسبوقة في النشاطين الثقافي والفني، ما يساعد في رفع مستوى جودة الحياة. وتم تدشين عدة مشاريع ثقافية ضخمة منها مشروع القدية والمجمع الملكي للفنون ودار الأوبرا، وهذه كلها تعكس رؤية المملكة الطموحة 2030 التي ترغب في التركيز على الاستثمار الثقافي من أجل مجتمع واعِ محب للفنون والثقافة.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
إنّضم الى المحادثة
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يغلي
الرياضة

النصر يغلي

الرياضة
وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في تخصصي...
المراسلون

وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في تخصصي...

المراسلون
تعريف طالبات عسير بـ150 وظيفة في مشروع...
أخبار 13 منطقة

تعريف طالبات عسير بـ150 وظيفة في مشروع...

أخبار 13 منطقة
عبدالله بن زنان: النصر تقدم باحتجاج لحفظ...
الرياضة

عبدالله بن زنان: النصر تقدم باحتجاج لحفظ...

الرياضة
السيستاني: تشكيل الحكومة العراقية تأخر طويلا والصدر...
العالم

السيستاني: تشكيل الحكومة العراقية تأخر طويلا والصدر...

العالم
نزاهة تنفي وجود خلل بإحدى شحنات لقاح...
جديد الأخبار

نزاهة تنفي وجود خلل بإحدى شحنات لقاح...

جديد الأخبار
#طريق_الموت_حايل_الشملي يواصل حصد الأرواح : وفاة معلم...
جديد الأخبار

#طريق_الموت_حايل_الشملي يواصل حصد الأرواح : وفاة معلم...

جديد الأخبار
مدرب الأرجنتين يترك منصبه عقب نهائي كأس...
كأس العالم

مدرب الأرجنتين يترك منصبه عقب نهائي كأس...

كأس العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه