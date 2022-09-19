أثار الإعلامي الرياضي عيد الثقيل، غضب جماهير الهلال بعدما ذكر أن نيل أزرق الرياض للقب دوري روشن السعودي للموسم الرابع على التوالي ليس في صالح الكرة السعودية.

عيد الثقيل: ليس في صالح الكرة السعودية أن يحصل #الهلال على الدوري للمرة الرابعة على التوالي #كورة_روتانا pic.twitter.com/aPWSa4soT9 — برنامج كورة (@korarotana) September 18, 2022

وقال الثقيل نصًا في برنامج ” كورة روتانا” : “المشكلة الكبيرة جدًا أن يحصل الهلال على الدوري للمرة الرابعة، أكيد أن جمهور الأزرق يطمعون في الحصول على الدوري عشرات المرات، لكن لصالح الكرة السعودية لا أعتقد أنه شيء جيد أن نادياً يسيطر على الدوري”.

جماهير الهلال تعلق

وأبدت جماهير أزرق الرياض غضبها من تصريحات الثقيل حيث ذكرت أن ليون الفرنسي تُوج بالدوري في بلاده 7 مواسم متتالية وأيضًا يوفنتوس فاز بلقب الدوري الإيطالي 8 مواسم متتالية وفاز بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني 9 سنوات متتالية ولم يخرج مسؤول في أي بلد منهم ليعلن أن الكرة في خطر.

يذكر أن أزرق الرياض متواجد حاليًا في المركز الثاني بفارق الأهداف عن نادي الشباب المتصدر ولكل منهما 12 نقطة.