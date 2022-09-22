علق سامي الجابر نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقًا على حضوره مساء أمس الأربعاء حفل زفاف لأحد مشجعيه، حيث وجه له التهنئة وكشف عنه مفاجأة حدثت قبل 14 عامًا خلال حفل اعتزال الجابر.

وكان حفل اعتزال نجم الهلال السابق أُقيم في عام 2008 في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بين فريقي الهلال ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ووقتها فاز أزرق الرياض بثلاثية مقابل هدفين.

استعادة الذكريات

ونشر نجم الهلال السابق صورة المشجع حينما كان طفلًا آنذاك معلقًا عليها: ” سعدت بتواجده في حفل وداعي للمستطيل الأخضر واليوم تشرفت بحضور حفل وداعه للعزوبية، ألألف مبروك للغالي ولد الغالي مشعل، والله يرزقك الذرية الصالحة”.

الأمر أثار تفاعل مجموعة كبيرة من جماهير نادي الهلال، حيث أبدوا اندهاشهم بسبب مرور 14 سنة على حفل اعتزال نجم الهلال إضافة إلى مرور الأيام سريعًا لكي يرد الجابر حضور المشجع حينما كان طفلًا بحضور حفل زفافه بعدما صار شابًا.