الوظائف المتاحة:
1- مهندس برمجيات.
2- مطور برمجيات.
3- مهندس شبكات.
4- فني شبكات.
5- فني دعم.
6- محلل نظم.
7- مختص قواعد بيانات.
8- مختص أمن معلومات.
9- مُصمم.
شروط وضوابط التقديم:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- التفرغ التام للوظيفة (دوام كامل).
3- أن يكون حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة وفق بيان المسميات الوظيفية المرفق من جامعة معتمدة، وعلى ألا يقل التقدير في المؤهل عن جيد.
4- أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج).
5- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبارات التي تجريها الجامعة.
6- لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم ولن يتم الرد عليها.
ملاحظات:
– سيتم الرد على المتقدمين خلال شهرين من تاريخ إجراء المقابلة الشخصية.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد (الساعة الثالثة مساءً) بتاريخ 1444/02/22هـ الموافق 2022/09/18م وينتهي التقديم يوم الخميس (الساعة الثامنة مساء) بتاريخ 1444/02/26هـ الموافق 2022/09/22م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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