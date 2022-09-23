التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وزير خارجية جمهورية الإكوادور كارلو هولجوين، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.

العلاقات الثنائية

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، إلى جانب مناقشة أوجه تعزيز التنسيق المشترك في عدد من الموضوعات المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي، وتطرقا إلى الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.