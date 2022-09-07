أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن المملكة أنفقت 700 مليار ريال لتوفير فرص للاستثمار والعمل.

فيديو | وزير المالية محمد الجدعان: الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سيبلغ 7.6% بنهاية العام الجاري #يوروموني_السعودية_2022 #الإخبارية pic.twitter.com/GVn3kcGDBn — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 7, 2022

الناتج المحلي:

وقال الجدعان في كلمة خلال مؤتمر “يوروموني”، في الرياض اليوم، إن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سيبلغ 7.6%، بنهاية 2022.

نسبة تملك المواطنين للسكن:

وتابع وزير المالية أن نسب تملك المواطنين للسكن ارتفعت إلى 60%، وأن نسبة نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بلغت 5.4% خلال الربع الثاني.