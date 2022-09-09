فاز منتخب الجزائر بلقب كأس العرب للناشئين، بعد هزيمته للمنتخب المغربي بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية مساء الخميس.

ملخص نهائي كأس العرب للناشئين

وكان منتخب أسود الأطلس افتتح التسجيل عبر اللاعب محمد ارشيدي ثم نجح اللاعب إسماعيل الطيب في إحراز هدف التعادل للمنتخب الجزائري.

ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الجزائري ليفوز بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح على المنتخب المغربي.

وكان منتخب الجزائر تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على المنتخب السعودي، بينما كان المنتخب المغربي تأهل بعد فوزه على المنتخب اليمني في دور نصف النهائي.