الجمارك ترد على شكوى مواطن بشأن تلف الطرود

عزيزي ماجد، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ليست مسؤولة عن فتح الطرود أو نقلها، هذه الإجراءات تتم عن طريق شركات النقل السريع، وهي مسؤولة عن سلامة الطرود في جميع المراحل، كما أن الناقل يتولى المسؤولية الكاملة حول حالة الشحنة ومحتوياتها.

يهمنا تقييمك: https://t.co/R8yxq27omp — اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) September 25, 2022

تقديم الإقرار

ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على شكوى مواطن، بشأن تلف الطرود والحــاويات الخاصة به خلال نقلها.وأكدت الهيئة أنها ليست مسؤولة عن فتح الطرود أو نقلها، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تتم عن طريق شركات النقل السريع، وهي مسؤولة عن سلامة الطرود في جميع المراحل، كما أن الناقل يتولى المسؤولية الكاملة حول حالة الشحنة ومحتوياتها. ونشر أحد المواطنين صورة توضح تلف الشحنة الخاصة بها بعد فتحها ونقلها، معلقًا: “من أبسط حقوقكم تفتحوا الشحنة لكن برضه من حقي أنه تتم إعادة التغليف باحترافية أو على الأقل ما يحصل لها تلف”.وفي وقت سابق، كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها، الإفصاح عن المبالغ التي يحملونها إذا بلغت قيمتها أو تجاوزت 60 ألف ريال. وبينت الهيئة في ردها على سؤال أحد المواطنين، أنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخول أو مغادرة البلاد عند حمل مبلغ ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر، وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة. وأشارت الهيئة إلى أن تقديم الإقرار بشكل إلكتروني يكون عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.