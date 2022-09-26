الجمارك ترد على شكوى مواطن بشأن تلف الطرود

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وأكدت الهيئة أنها ليست مسؤولة عن فتح الطرود أو نقلها، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تتم عن طريق شركات النقل السريع، وهي مسؤولة عن سلامة الطرود في جميع المراحل، كما أن الناقل يتولى المسؤولية الكاملة حول حالة الشحنة ومحتوياتها. ونشر أحد المواطنين صورة توضح تلف الشحنة الخاصة بها بعد فتحها ونقلها، معلقًا: “من أبسط حقوقكم تفتحوا الشحنة لكن برضه من حقي أنه تتم إعادة التغليف باحترافية أو على الأقل ما يحصل لها تلف”.
عزيزي ماجد، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ليست مسؤولة عن فتح الطرود أو نقلها، هذه الإجراءات تتم عن طريق شركات النقل السريع، وهي مسؤولة عن سلامة الطرود في جميع المراحل، كما أن الناقل يتولى المسؤولية الكاملة حول حالة الشحنة ومحتوياتها.— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) September 25, 2022
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