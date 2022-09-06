أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، يوم الاثنين 19 من سبتمبر الجاري.

شروط دخول المزاد

وأشارت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر إلى أن شروط دخول المزاد تتمثل في:

ـ دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ـ دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

ـ دفع عمولة السعي وقدرها 9402.5: علاوة على قيمة البيع.

ـ يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال (3) أيام للبضائع برسم لوارد و (10) أيام للبضائع برسم الصادر, وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

ـ يشترط التسجيل المسبق لحضور المزاد. وذلك بإرسال طلب التسجيل عبر البريد الإلكتروني للهيئة.