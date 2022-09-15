أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن أقل سنة صنع للسيارات التي يسمح بدخولها للمملكة هي عام 2017، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود.

جاء ذلك خلال رد خدمة الاستفسارات التابعة للهيئة على سؤال أحد الأشخاص حول إمكانية إدخال سيارة من الكويت موديل 2016.

مطابقة للمواصفات

وأوضحت الهيئة أن أقل سنة صنع يسمح بدخولها هي 2017، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما تفرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة.

15% نسبة القيمة المضافة

ولفتت إلى أن ضريبة القيمة المضافة تحتسب بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية.