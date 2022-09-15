تترقب الجماهير انطلاق منافسات النسخة الأولى من دوري الرديف لموسم 2022/ 2023 بمشاركة 7 فرق من دوري روشن السعودي، وهي؛ الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة.

انطلاق النسخة الأولى اليوم

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري الرديف عند الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، بمواجهة الطائي ضد الفتح على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في الأحساء.

وتُقام 3 مباريات أخرى ضمن منافسات شهر سبتمبر الجاري، حيث يلعب أبها مع الفيحاء يوم 17، ويُلاقي الاتفاق فريق الطائي يوم 22، فيما يواجه أبها نظيره الشباب، يوم 25.

وستحصل الأندية المشاركة في دوري الرديف على دعم مالي يصل إلى مليوني ريال، بجانب جوائز المسابقة والتي تبلغ 8 مليون و825 ألف ريال، بالإضافة إلى زيادة عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول لـ35 بدلًا من 30.

أهداف دوري الرديف

ويهدف إقرار دوري الرديف إلى زيادة دقائق اللعب الفعلية للاعبين، والمساعدة في زيادة دقائق اللعب للاعبين الاحتياط في مباريات ذات تنافسية عالية ومشاركة اللاعبين الشباب في مباريات أقوى وعودة تدريجية للاعبين المصابين.

وسيتم السماح بإجراء عدد 5 تبديلات في المباراة، وستطبق العقوبات الانضباطية الخاصة بالمباريات على نفس الدوري ولا تنتقل إلى البطولات الأخرى ما لم تقرر لجنة الانضباط خلاف ذلك.

ويمنح دوري الرديف الفرصة للاعبين غير الأساسيين في زيادة عدد دقائق اللعب بما يساهم في رفع مستواهم، كما يمنح اللاعبين تحت 23 عامًا والفئات السنية فرصة لتطوير مستواهم بما يخدم المنتخبات الوطنية.

كما أنه يمثل فرصة للاعبين العائدين من الإصابة لاستعادة مستواهم قبل العودة للفريق الأول، فضلًا عن زيادة عدد دقائق اللعب للاعبين الدوليين الذين لا يشاركون بانتظام مع الفريق الأول.