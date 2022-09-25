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أقامت معرضًا لمشاركات منسوبيها

الجوازات تحتفل في حضرة الفريق سليمان اليحيى

2022-09-25 الساعة 9:40
الجوازات تحتفل في حضرة الفريق سليمان اليحيى
المواطن - الرياض

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احتفت المديرية العامة للجوازات في مقرِّها الرئيسي وإداراتها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة باليوم الوطني الـ (92)، وأقامت معرضًا لمشاركات منسوبي القطاع في فن الرسم والخط العربي، برعاية مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعريز اليحيى.

ورود وهدايا: 

وشملت الاحتفالات إدارات الجوازات في المنافذ، من خلال استقبال وتوديع الركاب المسافرين من وإلى المملكة وتقديم الورود والأعلام الوطنية والهدايا التذكارية لهم.  
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