الجوازات تحتفل في حضرة الفريق سليمان اليحيى

المديرية العامة للجوازات تحتفل في مقرها الرئيسي باليوم الوطني الـ (92) للمملكة. #هي_لنا_دار#اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/NDyvOLiRbr — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) September 25, 2022

ورود وهدايا:

احتفت المديرية العامة للجوازات في مقرِّها الرئيسي وإداراتها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة باليوم الوطني الـ (92)، وأقامت معرضًا لمشاركات منسوبي القطاع في فن الرسم والخط العربي، برعاية مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعريز اليحيى.وشملت الاحتفالات إدارات الجوازات في المنافذ، من خلال استقبال وتوديع الركاب المسافرين من وإلى المملكة وتقديم الورود والأعلام الوطنية والهدايا التذكارية لهم.